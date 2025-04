Pärnumaal proovivad erakonnad välja panna oma valimisnimekirjad

Valimistel võivad osaleda nii erakonnad, valimisliidud kui üksikkandidaadid. Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks on saanud 18aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas. Kandidaatide registreerimine algab 20. augustil.​

​Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) oli eelmistel valimistel oma nimekirjaga esindatud kõikjal peale Kihnu. Kõikjal, kus ekrelased kandideerisid, said nad oma esindajad volikokku. EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Valmar Veste sõnas, et neil on plaan kindlasti välja panna nimekiri nendes omavalitsustes, kus tegutseb erakonna osakond, ehk jätkatakse samamoodi. Kihnu suhtes pole veel otsust tehtud.