Pärnu Tervis ja Eesti koondis said Jõulumäel madistada maailmameister Prantsusmaaga

"Kaotus on alati ebameeldiv, aga kas see tulemus täielikult mängupilti iseloomustab, on omaette küsimus. Esimene mäng oli meie poolt pisut rabe – prantslased on kvaliteetne võistkond ja kui neil tekib võimalus, siis nad löövad ära. Meilgi oli momente, aga realiseerimisest jäi puudu," võttis Aniko alaliidu vahendusel avamatši kokku ja lootis, et kordusmatšis on eestlased enesekindlamad.