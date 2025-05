Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) plaan nihutada koolipäeva algus kella üheksale on tekitanud palju vastukaja. Pärnumaa haridustöötajad leiavad, et tundide algusaja määramine peaks kuuluma omavalitsuste ja koolide pädevusse. Nemad on oma kodukoha eripäradega kõige paremini kursis.