PILDID Sadakond ehitud luuda lasteaia väraval panevad möödujaid pead pöörama

Pöialpoisi lasteaia õppealajuhataja Teesi Loobi jutu järgi kuulutati luudade konkurss välja ja arvati, et tore on, kui kümmekond koguneb. Luudi laekus aga 92. Põhiliselt tegid lapsed need kodus vanemate abiga. Ühe kõige vanema rühma poisid-tüdrukud meisterdasid mitu eksemplari lasteaias kohapeal mererannast leitud materjalist. Loobi jutu järgi oli ülesandes arendav iva: kõik tänapäeva lapsed ei teagi, mis asi on luud.