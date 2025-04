Pildid Sindi raekojas tähistati sarikapidu

"Teekond siiani on olnud pikk ja täis õppetunde. See maja ei ole ainult kivid ja seinad – see on koht, kus sünnivad kogukonna otsused, peetakse tähtsaid kohtumisi ja tähistatakse elu. Täna on meie ühine vaheetapp, mis viib veel parema homseni," ütles Tori vallavanem Lauri Luur. "Koostöö ehitajaga, Osaühing Silindia Ehitus, on olnud väga sujuv ja meeldiv."