Galerii Tootsis toimus esmakordselt turvalisusele pühendatud elamuspäev

Ilmataadiga oli sõlmitud hea kokkuleppe, sest päikselisel ennelõunal oli rahvast erinevate ametkondadega tutvumas omajagu. MTÜ Tegusad Tootsikad juhatuse liige Tiia Balenti sõnutsi oli neilegi üllatuseks, et rahvast niivõrd palju tuli. Kohale oli tuldud ka väljaspoolt Tootsit. Balent rääkis, et elamuspäev on seotud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusega, milles tuli kaasata kogukonda. “Mõtlesime, et ei hakka niisama naljapäeva tegema, et võtame korralikult ette,” lausus ta. Projekti käigus sai kogukond soetada omale kriisivarustust.