Kaitsetööstuspargi valikpakkumisel esitati 12 pakkumist

“12 pakkumist näitab, et huvi rajatava kaitsetööstupargi vastu on suur ja nagu eeldasime, on pakkumiste seas ka suurekaliibrilise laskemoona tootjaid,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur. “Eriti hea meel, et pooled valikpakkumisel osalejaist on Eesti ettevõtted, mis näitab, et meie enda tööstusel on tahet ja võimekust riigikaitsesse panustada. Jätkuvalt liigume graafikus alustada mürskude tootmist 2026. aasta lõpus või 2027. aasta alguses,“ lisas minister.