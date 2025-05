Laulu- ja tantsupeole saajate seast leiab esimest korda Kihnu naiskoori

Naiskoori dirigent Egert Pull märkis, et väljakutse otsustasid nad vastu võtta 2023. aastal. Nüüdseks on seljataha jäänud seitse kuud meeletut pingutamist ja arengut. Pull meenutas, et on olnud naeru, nuttu, nördimust, rõõmustamist, hirmu. "Laulupeo repertuaar on meie koorile krõbe, kuid andsime endast kõik ja rohkemgi! Mõtteid, mida öelda ja mõelda, on palju, kuid oleme tänulikud, et meile selline võimalus anti," lausus ta.