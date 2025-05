Kaitseliit tähistab võidupüha riigi sünnilinnas Pärnus

"Riigi sünnipaigana on meil hea meel võõrustada nii olulist sündmust ja ma loodan, et nii Pärnu elanikele kui külalistele tuletab võidupüha tähistamine meelde, et me ei ole ainult kuurortlinn, vaid siit sai alguse Eesti Vabariik," ütles Pärnu linnapea ja kaitseliitlane Romek Kosenkranius. "Alustame juba võidupüha hommikul tänuavaldamist neile, kes on seisnud ja seisavad Eesti vabaduse eest, ja tähistame tänavu Pärnu suve algust tavapärasemast erilisemalt."