Graafik ja pildid Kolm vaadet suveilmale: loodusvaatlus, teadus ja sünoptikute prognoos

Keskkonnaagentuuri juhtsünoptiku Taimi Paljaku ja juhtspetsialist Külli Loodla jutu järgi määrab suve üldpildi see, kas ülekaalus on Atlandilt Läänemere maade õhuruumi jõudvad madalrõhkkonnad, mis muudavad ilma niiskeks ja jahedaks, või kujuneb valdavaks kõrgrõhkkondade mõjul kujunev kuivus. Kui kõrgrõhkkond kinnitab kanda Skandinaavia ja Soome kohal, on meie ilm jahedam. Kui valdab Venemaa kohal paiknev kõrgrõhkkond, jõuab meile lõunavoolus kuumust ja aeg-ajalt ka tugevaid äikesevihma valinguid. Kui kumbki pikemaks ajaks ülekaalu ei saavuta, tuleb suveilm heitlik.