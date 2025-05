GALERII Lottemaa tegelase eestvõttel avati Jaansoni raja ääres uus mänguväljak

​Seileri kvartalit arendava AS Nordeconi juhatuse liikme Tarmo Pohlaku sõnutsi on Seileri kvartali esimene etapp valmis. Uue jõeäärse puhkeala ja mänguväljaku avamisega on täidetud osa plaanist muuta Pärnu jõe paremkallas atraktiivseks elukeskkonnaks.