"Uskumatu!" ahhetasid vallamaja fuajees internetist volikogu istungit jälginud saugalased.

Pool tundi enne volikogu istungi algust oli Sauga vallamaja ette kogunenud umbes sadakond vallaelanikku, kelle suhtumises Sauga ühinemisse Tori vallaks polnud kahtlust: "Sindi pole tõmbekeskus", "Ei taha Tori valda", "Volinik! Ära piira meie laste hariduse valikuid", "Sauga volikogu otsus kahjustab meie elu kvaliteeti", "Pärnu rong väljub kohe" jne. Kuraasikamad piketeerijad lubasid nimeliselt mõned vallavolinikud hiljem kotti ajada.

Meeleavaldajate ette tulnud Sauga vallavanem Priit Ruut ja vallvolikogu esimees Kandela Õun selgitasid rahvale, mis hakkab toimuma. Volikogu esimehe kahtluse, et äkki soovivad Pärnuga ühinemist ikkagi nooremad ja hiljaaegu valda elama kolinud inimesed, kummutasid kohalolijad kohe. Pärnut nähti ainsa võimalusena, kellega kokku minna.

Inimeste imestuse peale, kuidas volinikud võivad nii lihtsalt rahva arvamust eirata, vastati lihtsalt, et vallarahvas on ise need volinikud valinud.

Rahva hulgast arvati, et inimeste soovid ei lähe kellelegi korda, ametnikud mõtlevad vaid oma kohtade säilitamisest. Vallavanem Priit Ruut aga pareeris selle vastuväitega, et ametikohtade täitmine on alles järgmise aasta teema. Volinikest polnud rahvaga kedagi suhtlemas, pigem jäi mulje, et mõnigi neist kasutas hoopis tagaust.

Kuna volikogu istungit n-ö kanti üle, siis pidid volinikud otsustama, kas internetipilt jääb vaid selleks korraks või salvestatakse ajaloo tarvis. Ajalugu võitis.

Osa volinikke soovisid nimelist hääletust, kuid see ei leidnud enamuse toetust.

Vallavolinik Egon Elstein tuletas kaasotsustajatele meelde, et Sauga valla ühinemise Pärnu linnaga, kui ainsa elujõulise variandi aluseks on teadlaste uuringud.

Üks vallaelanik leidis vallamaja ees, et kogum Are, Sauga, Tori vallast ja Sindi linnast pole jätkusuutlik, sest investeeringuteks napib vaesevõitu omavalitsustel raha.

Sauga valla probleem on veel küladega, mis on juba esitanud korrektse eelnõu, et volikogu arutaks nende soovi lahkuda valla koosseisust ning saada osaks Pärnu linnast. Inimesed arvasid, et volikogul pole pääsu, nad peavad neid taotlusi arutama.

Tänase hääletamise järel ei või milleski kindel olla, sest Sauga volinikud näitasid selgelt, mis maksab rahva arvamus.