Juhtkiri: Ootused valitsusele

Veebruaris otsustab valitsus, kus, millal ja kuidas Eesti põhimaanteid laenurahaga uuendada. Pärnule on see eluline teema, kuna Tallinna–Pärnu–Ikla maantee ägab ülekoormuse all. Sellest sai aru Kadri Simsongi, kes Pärnumaalt valituna oli üks opositsiooni võtmepoliitikuid. Tänases lehes avaldatud intervjuu järgi võib öelda, et majandus- ja taristuministriks tõusmise järel pole Simsoni seisukoht muutunud.

Rail Balticu suhtes on selge, et tartlaste ponnistustele vaatamata selle teekoridori ei muudeta ja raudtee hakkab kulgema läbi Pärnu. Arvestades aga eestlaste iseloomu ja kirge kõike vaidlustada ja kohut käia, on raske uskuda, et Rail Baltic tähtajaks valmib. Kui minister leiab, et Lelle–Pärnu raudteelõik tuleks korda teha, siis kena kõik, aga teadupoolest pole selleks kunagi raha jätkunud. Oleks huvitav, kas Pärnumaalt valitud Reformierakonna liikmed teadsid, et Kristen Michal bluffis 20 miljoni euroga, mida Lelle–Pärnu lõigult võis vabalt ümber paigutada näiteks lennujaama renoveerimise tarvis.

Kuigi Pärnu lennujaama rekonstrueerimise mõte on endiselt töös, käib mäng kohalike väravasse. Riigi valmisolekust rahakoti raudu paotada on vähe juttu, küll üritatakse kohalikku kaasrahastust suuremaks suruda – vähemalt jääb selline mulje.

Pärnumaa ootused on seotud eri taristuprojektidega, mis ellu viiduna peaksid tagama senisest parema, kiirema ja ohutuma ühenduse Pärnuga.

Eks omavalitsusliit pea lõpuks ütlema selle rahanumbri, mis ettevõtjatele ja omavalitsustele on jõukohane lennujaama panustada. Ent erinevalt pika vinnaga taristuprojektidest ootaks lennujaama puhul tulemust rutem.

Kõik meie kohalikud ootused võivad osutuda aga soovmõtlemiseks, kui valitsus peaks Eesti eesistumise ajal välja tulema ettepanekuga revideerida üht Euroopa Liidu põhivabadust – nimelt kauba vaba liikumist. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski seda taotlebki.