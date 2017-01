Valitsus kiitis heaks alkoholipoliitika karmistamise

Eelnõu viimased muudatused puudutavad kauplustele esitatavaid nõudeid, et vähendada alkoholi avalikku eksponeerimist. Alkohol peab edaspidi olema poes paigutatud ülejäänud kaubast eraldi ega tohi olla nähtav õuest.

"See nõue puudutab eeskätt poode, mis paigutavad alkoholi müügipakendeid akendele või mille puhul on alkohol muul viisil eksponeeritud väljapoole müügisaali. Seaduse jõustumisel peaksid need kauplused muutma alkoholi väljapaneku asukohta müügisaalis või muutma näiteks vitriinid läbipaistmatuks," rääkis Ossinovski.

Samuti kehtestab eelnõu piirangud üle 450ruutmeetrise müügipinnaga kaupluste suhtes. Nendes ärides ei tohi alkohol olla nähtav ülejäänud müügisaalist. Juhul kui alkohoolsed joogid on müügisaalis nähtaval kohal, tuleb saali suurus deklareerida majandustegevuse registris, et tarbijakaitseameti järelevalvet lihtsustada.

Edaspidi peab alkoholireklaamis sisalduv teave olema minimalistlik, keskenduma tootele ja olema esitatud positiivse õhkkonna kirjelduseta. Keelatud on mis tahes viited alkoholi positiivsele mõjule ja alkoholitarbimise seostele tähtpäevade ja sündmustega. Sotsiaalmeedias keelatakse alkoholikäitlejate tehtav alkoholireklaam täielikult, välja arvatud nende enda veebilehel.

Eelnõuga keelustatakse alkoholi välireklaam ja pikendatakse tunni võrra kellaajalist reklaamipiirangut raadios ja teles. Alkoholireklaami ei tohi esitada ajakirjade lisaväljaannete esi- ega tagakaanelgi.

Poodides keelatakse alkoholi degustatsioonid ja õnnetunnid ehk võimalused pakkuda teatud ajal alkoholi tavapärasest soodsama hinnaga. Samuti ei tohi alkohol multipakendis olla soodsama hinnaga kui üksikjook.

Eelnõus karmistatakse müüjatele kehtestatud nõuet tuvastada alkohoolsete jookide ostja vanus. Seadusemuudatus lubab kontrollostud, uurimaks nii alaealistele alkoholimüügi keelu täitmist kui tuvastamaks salaalkoholi müüki.

Juriidiliste isikute puhul hakkab reklaamiseaduse rikkumise trahvi ülemmäär olema 50 000 eurot. Trahvide ülemmääri suurendatakse juriidilistele isikutele alkoholiseaduseski.

Eelnõu vastuvõtmisel riigikogus jõustub see täies ulatuses tuleva aasta 1. jaanuarist.