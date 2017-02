Pärnu Postimehe reporter Martin Laine võrdles oma 24. jaanuari kirjutises pokkerimänguga Pärnu linna ettepanekuid ülejäänud omavalitsustele arveldada koolide õppekohtade maksumuse suhtes kulupõhiselt. See pole tavaline pokker, vaid ilmselt maailma kõrgeimate panustega mäng, otsustades žetoonide väärtuskandjate järgi – need on lapsed.