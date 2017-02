Muutuv haldusterritoriaalne jaotus võib tingida muudatusi Pärnu linna ja maakonna tunnustustes. Pärnumaa kõrgeim tähelepanuavaldus on vapimärk, Pärnu linnal aukodaniku nimetus koos märgiga, vapi- ja teenetemärk. Eesti Vabariigi aastapäeva eel tunnustavad linn ja maakond, samuti vallad oma teenekaid inimesi. Tänavu toimub see viimast korda vanamoodi. Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks ütles, et halduskorralduse muutuvas reaalsuses on räägitud märkide kujunduse muutmisest, kuid midagi konkreetset pole otsustatud.