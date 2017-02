Lavassaare elanikel on pretensioone Pärnu Sidekontorile. Lugu on nimelt selles, et viimasel ajal saadakse postisaadetisi kätte äärmiselt korrapäratult. Vabariiklikud ajalehed nagu “Noorte Hääl” jt, samuti “Pravda” jõuavad kohale hilinemisega. Mõni päev neid üldse ei saadeta. On esinenud juhtumeid, et ajalehtede eksemplare saabub vähem, kui neid on tellitud.