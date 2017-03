Kärmase Aavo saab sule sappa. Om nii vä?!

Väidetavalt peitubki siin peapõhjus, miks Kärmase ja Palo vahel mingil hetkel ütlemiseks läks ning miks minister andis veebruaris juhatuse esimehe konkursi viimase vooru ajal nõukogu liikmetele ultimatiivse suunise: te kas vahetate Kärmase välja või asun mina teid endid välja vahetama.

Sellega surus Palo nõukogu nii kahvlisse, kui üldse suruda saab. Ühelt poolt polnud nõukogu esimehel, majandusministeeriumi kantsleril Merike Saksal valiku põhjenduseks suurt midagi öelda. Omnival läheb hästi, mistõttu ei kõla tavapärane põhjendus «Tarvis on muutusi» sugugi veenvalt. Aga riik on riik ja ministri sõna maksab.

Urve Palo põikleb küsimusele «Kas te käskisite Kärmase välja vahetada?» vastamisest kõrvale ning viib jutu riigiettevõtete avatud juhtimise printsiipidele, mis eeldavad juhtide valimist avaliku konkursi korras.

«See on põhimõte, millest ma ei kavatse loobuda. Väita, et nõukogu on juba konkursi tulemusi teadmata otsustanud, kes võidab, on kummaline. Sellisel juhul pole ju tegu ausa konkursiga. Veel kord: avaliku konkursita ei ole võimalik ette teada, kes on huvitatud antud ametikohast. See selgub alati pärast konkursi läbiviimist. Ja just tänu avalikule konkursile leidis nüüdki nõukogu uue juhi. Joona Saluveeri näol on tegemist inimesega, kes on Eesti Postis töötanud viis aastat, käivitanud Eesti Posti Baltikumi ärid, on valdkonnas kompetentne ja hea ettevalmistusega juht. Mõistan ja toetan nõukogu tehtud otsust igati.» Punkt.

Paar insider’it, kes Omniva juhi valimise sirmitagusest rääkima soostub, sedastab nagu kokkulepitult, et üldpildis polegi kahetsusväärne niivõrd see, et Kärmasele ei antud võimalust alustatud tööd jätkata, kuivõrd viis, kuidas seda tehti. Põhiline häda peitus tõsiasjas, et Kärmasele antigi juba eelmise aasta lõpus üheselt mõista: tema tagasivalimises pole kahtlust.

See aga tähendas, et nii mõnigi teine tugev kandidaat asutuse seest otsustas oma avalduse esitamata jätta. Kes ikka tahab oma ülemusega võistlustulle astuda. Liiati olukorras, kus Omniva peamajas on meeskonnatöö paljuski just Kärmase avatud ja sõbraliku juhtimisstiili tõttu sujunud ning inimeste läbisaamine on olnud parem kui kunagi varem. See, kuidas asi lõpuks välja kukkus, oli kõigile kõige halvem.

Kui Kärmaselt uurida, mida ta soovib Omnivale pärast seda, kui on kabinetiukse selja tagant kinni pannud, avaldab ta lootust, et firma püsib senise tegevusplaani juures ning on kolme aasta pärast regiooni paki- ja logistikaäri lipulaev ning majanduslikus mõttes praegusest kaks korda suurem.

Ühtlasi loodab ta, et tema kõrvalejäämisest hoolimata viib Omniva ellu ühe tema põhilise tööalase unistuse. «Soovin, et Eesti inimesed ei oleks tulevikus seotud elukohajärgsete postkontorite külge, vaid ütleksid ise, kust nad tahavad kõik oma saadetised kätte saada, olgu selleks siis pakk Eestist või välismaalt. Sellise, inimesega alati kaasa koliva postkontori lahenduse loomine on Omniva võimuses ja ma hoian pöialt, et ta saaks sellega hakkama.»