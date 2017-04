Maanteeamet hakkab teedel piirkiirust tõstma

Tänavu saab 110kilomeetrise tunnikiirusega sõita 128 kilomeetril ja kolme kilomeetri pikkuses tõstetakse tunnikiirust 100 kilomeetrini.

Pärnumaa teelõikudel piirkiirust ei tõsteta.

Tänavugi tõstetakse piirkiirust ainult neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega maanteedel, kaherajalistel teedel jääb lubatud suurimaks tunnikiiruseks 90 kilomeetrit.

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits rõhutas, et 2+2 lõikudel kiiremini sõitmine on võimalus, mitte kohustus. "Kui juht näeb, et liiklusolud ei võimalda 110 kilomeetrit tunnis sõita, peab kiirust vähendama. Seda enam, et on alles aprilli algus ning öösiti ja hommikuti võib teedel libedust esineda veel mõnda aega," selgitas Ernits.

Sel aastal tõstetakse piirkiirust Tallinna–Narva maantee Tallinna–Aaspere viiel lõigul (110 km/h), Haljala liiklussõlmes (110 km/h) ja Kohtla-Järve–Jõhvi lõigul (110 km/h). Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa teel tõstetakse piirkiirust Tallinna–Kose kahel lõigul (110 km/h), Mäo möödasõidu (110 km/h) ja Tartu–Ülenurme (100 km/h) lõikudel. Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel tõstetakse piirkiirust Tallinna–Ääsmäe kahel alamlõigul (110 km/h). Tänavugi tõstetakse piirkiirust Tallinna ringteel Jüri–Luige lõigul (110 km/h).

"Kõigil 2+2 teelõikudel me liiklusohutuse kaalutlusel kiirust ei tõsta. Nendel lõikudel tuleb sõita 90 kilomeetrit tunnis," ütles maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.