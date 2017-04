Vändra vald on saanud ettevõtluse ja arendamise sihtasutuselt (EAS) ligemale pool miljonit eurot toetust ja omavalitsus peab rahasüsti abil looma 31 töökohta. Valitseb oht, et see ei õnnestu: niisugusel juhul tuleks raha tagasi maksta juba naabervaldadega ühisest kukrust.