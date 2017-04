Talvel kattis Pärnu ehitusvalitsuse Papiniidu tootmisbaasi administratiivhoonet ümbritsevaid toidujäätmete ja mustusehunnikuid lumikate, mispärast võis arvata, et need sanitaarala töötajate pilkude eest varju leidsid. Aga nüüd, kui kevadpäike juba elustab kärbsed, haiguste levitajad, oleks väga vajalik, et nende rikkalikele toitumise allikatele ka Papiniidu tootmisbaasis kiirelt lõpp tehtaks.