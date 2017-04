Galerii: plahvatus rebis kõrgepingealajaama ukselt taba

Alajaamast tuli paugu järel suitsu. Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik ütles, et tulekahju plahvatusest ei tekkinud. "Päästjad valvasid elektrikute tulekuni ohuala, kelle saabumise järel nad lahkusid," lisas ta.

Aide autokooli omanik Enn Saardi sõnutsi oli pauk nii kõva, et see lõi praod Fibo plokkidest vaheseina ja selle taga asuva reklaamibüroo André töötajad said suure ehmatuse osaliseks.

Saardi jutu järgi põles tema teada alajaamas ühe kaabli kate ja tekkisid gaasid, mistõttu tekkis plahvatus.

Alajaama plahvatuse tõttu tekkis elektrikatkestus, kuid ümberlülituse järel saadi vool mõnekümne minutiga tagasi.

Saard märkis, et tänane põleng tõi majaomanikule välja üllatava probleemi: energiafirmaga pole võimalik otse suhelda.

"Eesti Energia rikketelefonile helistades võttis kõne vastu automaatvastaja, mis andis teada, et elektrikatkestustest ollakse teadlikud ja see parandatakse kella 15ks," ütles Saard.

Saardi juttu mööda kuulub hoone, milles alajaam asub, autokoolile.