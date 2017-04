Pärnust on Eesti-Soome maavõistlusel kirjas 11 võistkonda

Teise liiga meeskondadest on Pärnust end kirja pannud Pärnu Vaprus. Kolmandast liigast lööb põhjanaabritega mõõduvõtmisel kaasa FC Poseidon. Rannajalgpalli meistriliigast on üles antud FC ValiceCar.

Noorte võistkondadest tahab soomlastega palliplatsil madistada neli Pärnu Vapruse poiste meeskonda. Pärnust on maavõistlusele registreerunud veel Eesti veteranide koondis 45+ ja Vaprus, Pärnumaalt JK Are ja Tori Põrgulised.

Eestist on oma huvi üles näidanud 126 võistkonda, Soomest on kirjas 102 mees- ja naiskonda. Registreerimine ettevõtmise ametlikul veebilehel 100games.eu on avatud 30. aprillini.

Eesti ja Soome jalgpalli liit ühendasid jõud, et tähistada 10. juunil mõlema riigi 100. aastapäeva suure maavõistlusega, kus ühte päeva mahub vähemalt 100 mängu.