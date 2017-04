Ilmateenistus andis tormihoiatuse

See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Nii soovitab ilmateenistus arvestada, et ilm võib inimtegevust mõjutada, ja jälgida ilmaprognoosi.

Ilmateenistus ennustab tugevat lörtsi- ja vihmasadu ja nähtavuse halvenemist. Pärnumaal puhub kirdetuul puhanguti 15–18 meetrit sekundis.

Õhtupoolikul pöördub tuul lõunasse, puhudes kuus kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on üks kuni kuus kraadi.

Homme on ilmateenistuse prognoosi kohaselt pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lörtsi ja vihma. Pärnumaal puhub edelatuul seitse kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub ühest viie kraadini.

Pärnu Postimees ootab lugejate fotosid tormist meiliaadressil online@parnupostimees.ee.