Leonardo esitleb kunstisaalis Y faktorit

Näituse keskmes on Raudoja alterego Leonardo, kes seekord püüab lahendada müstilisi koode ja mõistatusi ning muuta need lihtsaiks visuaalseiks kujutisteks.

Peale selle, et y on täht ladina tähestikus, on see ka lineaarvõrrandi teine tundmatu, muutuja ehk otsitav. Y kui karikas on iidne naiselikkuse ja viljakuse sümbol, tantristlikus traditsioonis on naine kogu oma olemusega püha ja Yoni on naiselikkuse keskus. Karikat või lille meenutav sümbol viib kunstniku mõtted omakorda pühale graalile ja selle tähendustele.

Näitust "Y faktor" saab Pärnu linnagalerii kunstnike majas vaadata 27. juulini.