Otsus tehtud: Pärnu korvpallimeeskond paneb pillid kotti

Viimastel aastatel on Pärnu klubi eelarvega olnud pidevalt pingeline seis, kuid algava hooaja eel on ebakindlus nii suur, et klubi juhatus ei pidanud mõistlikuks Eesti kõrgeimas liigas jätkata.

«Meie sportlik ambitsioon pärast lõppenud hooaega oli jätkata vähemalt samaväärselt kui mullu. Ja miks mitte teenida medal. Aga medali eelarve on vähemalt kolm korda suurem kui meie eelarve. Meil on praegu päevakorras positiivsed eelkokkulepped mitme oma senise toetajaga, kaasa arvatud viimaste hooaegade nimisponsoriga, aga lisavõimaluste otsingud ei ole kandnud vilja ja sellises olukorras hooaega alustada on liiga riskantne ettevõtmine,» selgitas klubi juht Mait Käbin.

Lõppenud hooajal tegi Pärnu Sadam klubi ajaloo edukaima hooaja, võites karikavõistlustel pronksi ja saavutades meistriliigas kõrge neljanda kohta.

Hoolimata raskest otsusest jätkab korvpalliklubi tööd noorte ja lastega.

Pikemalt saab liigas lahkumise tagamaad lugeda homsest Pärnu Postimehest.