Juhtkiri: Rail Baltic iseenda vastu

Kõige enam võib Rail Balticule kahju teha Rail Baltic ise. Selline järeldus kipub tekkima pärast üleeilset arusaamatut käitumist Riias, kus MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) esindajad pidid kohtuma RB Rail ASi esindajatega, et arutada Ernst & Youngi koostatud Rail Balticu tasuvusuuringut.

ARBi arvates on selles uuringus Rail Balticu tulusid põhjendamata suurendatud ligemale 4,1 miljardi euro võrra. Tasuvusuuringu kohaselt on Rail Balticu suurim tulu puhas õhk, kuid selle maksumust on kergitatud kriitikute arvates 25 korda.

RB Rail otsustas arutelust loobuda ja kohtumise ära jätta, kuna ARB soovis selgitused salvestada. Paistab, et RB Rail ei õpi oma vigadest üldse. Oleks nende voli, salastataks kogu kiirraudtee projekt. Ometi on just projekti puudutavate uuringute läbipaistmatusega korduvalt näppu lõigatud.

Kõige enam võib Rail Balticule kahju teha Rail Baltic ise.

Avalikustamisest keeldudes lisab RB Rail vaid õli kahtlustuste tulle. ARBi seisukoht on, et mastaapse riikidevahelise projekti puhul on avalikkusel õigus saada vastuseid, mida saab üle kuulata-vaadata ja analüüsida.

Pärnumaa ja üldse Eesti inimestele on oluline, et Rail Balticust ei kujuneks suurehitust, mille kahju jääks paljudeks aastateks järgmiste põlvkondade kanda. Selleks on hädavajalik kogu projekti ja eriti tasuvusuuringute läbipaistvus ja analüüsitavus.

Ehitada raudteed vaid selleks, et kulutada Euroopa Liidu eraldatud raha, on liiga kallis.