Sauga põhikooli õpilane võitis Euroopa juunioride informaatikaolümpiaadil kolmanda koha

Sofias toimunud võistlusest võtsid osa 22 riigi esindajad. Igast riigist võis osaleda kuni neli õpilast. Juunioride olümpiaadi eristab rahvusvahelisest informaatikaolümpiaadist madalam vanusepiirang: osaleda võisid 2002. aastal või hiljem sündinud õpilased.

Eesti võistkonda kuulusid peale Alumetsa veel Andres Sõmer Kärdla põhikoolist, Oliver Tennisberg Miina Härma gümnaasiumist ja Daniil Vaino Narva Pähklimäe gümnaasiumist.

Eesti õpilasi saatsid võistkonna juhendajatena ettevõtja Targo Tennisberg ja andmeteadlane Konsantin Tretjakov.

"Olümpiaadil torkas silma, et edukad olid eelkõige need riigid, kus juba põhikoolis programmeerimist õpetatakse. Eesti põhikoolides regulaarset programmeerimise õpetamist ei toimu ja nii saime võistkonnagi üsna napilt kokku. Siit järeldub muu seas, et hakkajal põhikooliõpilasel on praegu suhteliselt lihtne Eestit esindama pääseda," ütles Tennisberg.

Võistluse üldvõitjaks tuli Nikoloz Birkadze Gruusiast.