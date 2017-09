Galerii: Olustvere hoidistemessil särasid pärnumaalasedki

Pärnumaa Kodukandi hõõgmahl saavutas kolmanda koha üllataja kategoorias.

Sakala vahendas, et vanaema hoidistel hoidis messil silma peal 10. klassi tüdruk Lisette Ilmjärv Tori vallast. Juba oli otsa saanud Gripihirmu-nimeline toode, mille juures seisis silt, et seda saab tellida. Vanaemagi oli messil kohal. Tema uudistas teiste keediseid.

Juta Arujõe Pärnumaalt Lindi külast pakkus rahvale kuuma 11 marjast tehtud alkoholivaba hõõgmahla, mida ta luges oma seekordseks hitt-tooteks. Kaasavõetud pudelid kadusid poole tunniga. Tema kurgid osutusid aga eelmisel aastal nii heaks, et Põltsamaa Felix tahtis need oma tootmisse võtta.

Pärnumaa kutsehariduskeskuse õpetaja Sergei Tšekmarjov kutsus Sakala ajakirjaniku maitsma nende kooli õpilaste valmistatud pestot. Õppurid tegid selle üleeile, ehkki karulauguhooaeg on möödas. Kevadel korjatud vitamiinipomm seisis mõnda aega sügavkülmas, kust see nüüd välja võeti ja hea-paremaga kokku segati.

Külalised valisid 230 hoidise hulgast parimaks soolaseks hoidiseks oad hapus leemes, magusatest troonis astelpaju-kookosemoos. Üllataja tiitliga pärjati takjajuure keedis ebaküdooniaga.

Ekspertidest ja hoidisesõpradest koosnev žürii valis oma lemmikuks rabarberikastme vürtsköömnetega.

Juba kolmandat korda toimus messi raames kohaliku toidu laat, kus kohalikud toiduhuvilised ja Eesti väiketootjad tõid maitsta ja osta parimad söögid-joogid. Kohvikutes sai proovida kohalike kodumajapidamiste hõrgutisi.

Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli juht Arnold Pastak avaldas heameelt, et igal aastal tulevad hoidistajad traditsiooniliste retseptide kõrval välja uute loominguliste ideedega. "On hea meel näha, et Eesti tooraine ja kodune toit on jätkuvalt au sees," märkis ta.

Pastak tõi esile, et hea toit ja tegijate entusiasm on toonud hoidisesõbrad Olustverre iga ilmaga juba 13 aastat.

Hoidistemessi ja kohaliku toidu laata korraldavad Olustvere teenindus- ja maamajanduskool ja toiduvõrgustik OTT (Otse Tootjalt Tarbijale). Üritust toetab maaeluministeerium.

