Varjupaikades algas musta kassi kuu

Pärnus asub loomade varjupaik Raba tänaval. Musta kassi kuu kampaanias osalevate kasside pildid on väljas Varjupaikade MTÜ veebilehel.

"Lähenev halloween annab põhjuse pöörata erilist tähelepanu nõiduslikele mustadele iludustele, kes varjupaikades kodu ootavad," sõnas Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks. "Musti kasse seostatakse ebaõnne ja nõidusega, meie MTÜ eesmärk on tõestada, et kasuka värv ei defineeri olemust, mustadest kassidest saavad suurepärased perelemmikud."

Varjupaikades kodu ootavad kassid on kiibitud, vaktsineeritud, täiskasvanud steriliseeritud või kastreeritud, seega ei ole omanikul muret soovimata sündinud pesakondade pärast ja looma kadumise korral on võimalik kiibi alusel kodu taas üles leida.

"Eelmise aasta oktoobris leidis endale uue kodu rekordarv kasse, täpsemalt 199, samasugust edu soovime oma hoolealustele selgi aastal," märkis Priks. "Kindlasti ei loovuta me loomi enne, kui oleme veendunud, et inimese soov on tõsine ja ta on loomale valmis kodu pakkuma pikkadeks aastateks."