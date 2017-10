Pärnu linnapeakandidaatidest astus valimispäeval urni juurde kaks esinumbrit

Reformierakonna Pärnu linnapeakandidaat Toomas Kivimägi käis ennelõunal Tammsaare koolis valimas.

„Olen tavaliselt hääletanud valimispäeval. Poliitikuna kasutan võimalust olla valimispäeval kohal ja pildil,” ütles Kivimägi. „Püüan ühe häälega tõsta valimisaktiivsust, mis on Pärnumaal tavaliselt Eesti keskmisest veidi madalam.”

„E-valimistel olen osalenud vaid korra, kui olin valimiste ajal välismaal,” lisas Kivimägi.

Reformierakonna meerikandidaadi sõnutsi on ta rahul, kui kogub seekordsetel valimistel 2500 häält.

Seda on omajagu vähem kui eelmistel kohalikel valimistel, mil Kivimägi saak oli üle 3300 hääle.

„Ma ei taha endale latti liiga madalale seada. Olen paar aastat Pärnust eemal olnud ja nii palju hääli kui eelmisel korral ma ilmselt ei kogu,” arvas Kivimägi.

Linnapeakandidaat prognoosis, et kahekohalise arvu hääli kogub Pärnu linnavolikogu valimistel vaid üks nimekiri. Et 39kohalises volikogus enamus saada, peab valitsuskoalitsioonil olema vähemalt 20 häält, soovitatavalt üle selle.

„Kolalitsiooni võib moodustada kolm või isegi neli nimekirja,” ennustas Kivimägi.

Sotsiaaldemokraatide esinumber, praegune Pärnu maavanem Kalev Kaljuste andis ennelõunal oma hääle Pärnu Vana-Pärnu keskuse valimisjaoskonnas.

Kaljuste sõnutsi käibki ta üldjuhul perega valimas. Seekordne kodanikukohuse täitmine ühendati poeskäiguga.

Tänane viib Kaljuste veel ema majapidamisasjades abistama ja purjekaga merele. Pärnu lahele mõtteid tuulutama läheb ta tõenäoliselt üksi. "Merel on rahulik, võtan hoo maha. See on ainuke koht, kust saan vaimukosutust, seal keskendun hingele," põhjendas ta.

Kaljuste ei osanud häältesaaki prognoosida, sest tänavu kandideerib esimest korda Pärnus, kuid lisas, et tulemus on kindlasti hea ja õiglane. Varem kandideeris Kaljuste Tootsi vallas ja sai enda ütlust mööda seal iga kolmanda hääle.

Kaljuste ei soostunud avaldama, kes tema hääle sai, sest valimised on salajased, aga märkis, et valitava kandidaadi number on talle hästi teada. Valimiskabiinis täitis Kaljuste sedelit üksi, nagu reeglid ette näevad, aga sedeli valimiskasti laskmise õnn oli kaheaastasel pojal Gregoril.

Pärnus Keskerakonna esinumbrina kandideeriv majandusminister Kadri Simson andis oma hääle eelvalimiste viimasel päeval Pärnus.

Simson arvas, et jääb valimistulemusega rahule, kui ta kogub ühe hääle rohkem kui eelmistel kohalikel valimistel. Neli aastat tagasi hääletas Simsoni poolt 2939 pärnakat.

Nädal tagasi kavatses valimispäeval hääletada ka IRLi Pärnu nimekirja liider Andres Metsoja, kuid andis nädala aluses ikkagi e-hääle.

„Vaatasin, et ajagraafik läheb pühapäeval väga tihedaks ja andsin seepärast hääle varem ära. Mu lapski on alles viieaastane ja valimisjaoskonnas käimine talle ilmselgelt huvi ei paku, nii et mul polnud põhjust tema pärast pühapäevani oodata,” ütles Metsoja.

Pärnu valimisnimekirjade esinumbritest tegid e-hääletusel valiku valimisliidu Pärnu Ühendab linnapeakandidaat Romek Kosenkranius ja valimisliidu Meie Pärnu juht Krista Nõmm.

Eelhääletamisel langetas oma otsuse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Pärnu nimekirja esinumber Mart Helme, kes lasi sedeli urni Tallinnas Kristiine keskuses.