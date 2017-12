Väike tüdruk tegi suure annetuse

"Loen lemmikloomadest mõnikord rõõmsaid lugusid. Ja siis soovin, et Eesti loomadel läheks niisama hästi. Aga meie loomade varjupaigad on kurvad kohad: seal on nii palju loomi," rääkis tüdruk mõtlikult. "Nii mõtlesingi, et kui mina annetan oma sünnipäevaraha neile, saadakse koertele ja kassidele vajalikke asju osta."

Kuigi Eva-Lotta elab Tallinna lähedal Kohilas, otsustas ta 400 eurot annetada hoopis Pärnu varjupaigale, sest ta usub, et Tallinna kodutute loomade varjupaikadel on nagunii rohkem abistajaid. "Olen Tallinna varjupaigas ka käinud, aga nüüd Pärnus nägin, et need koerad-kassid vajavad rohkem abi," selgitas ta. Piiga ema tõdes aga, et tema oli Pärnu varjupaika külastades hästi postiivselt üllatunud, sest sealsed töötajad on meeletu töö ära teinud ja panustavad loomade heaollu tõesti südamega.

Eva-Lotta armastab kõiki loomi. Nii otsib ta iga suve hakul aktiivselt kodu kukkedele, et need supi sisse ei satuks. Selle suve valusaim kogemus oli tüdrukule Talleggi tibude juhtum. Kui lapsed pidid sügisel koolis tegema ettekande teemal "Minu suvi", kõneles Eva-Lotta tibude väärkohtlemisest.

Eva-Lotta suur lemmik koer Mõmmik läks kaduma, kui tüdruk oli alles kuueaastane. "Otsisime pool aastat autoga igalt poolt, varjupaikadestki, panime kuulutused raadiosse, aga üles ei leidnud. Ta oli Tiibeti mastif ja minu parim sõber," meenutas tüdruk. "Loodan, et keegi leidis ta. Võib-olla on ta nüüd kellegi kodus … Loodan lihtsalt, et ta eest hoolitsetakse." Eva-Lotta ema sõnutsi oli Mõmmik kiibitud ja seetõttu Eva-Lotta veel loodabki, et kui ta on kellegi pool ja temaga loomaarstile minnakse, saadakse kiibi järgi teada õiged omanikud ja nad kohtuvad taas.

Annetatud sünnipäevaraha läks varjupaiga loomade steriliseerimise ja kastreerimise fondi. Varjupaigas steriliseeritakse-kastreeritakse aastas umbes 400 lemmiklooma. Neil on oma veterinaar ja väike kliinik, kus operatsioone sooritada, paraku on kirurgiriistade komplektid vananenud. Töövahendid maksavad kokku 845 eurot, millest Eva-Lotta kingitus katab pea poole. Fondi panustasid Pärnu Postimehe töötajadki, kes kinkisid varjupaigale jõuludeks 145 eurot.

Pärnu kodutude loomade varjupaika saate toetada, kandes annetuse Varjupaikade MTÜ kontole SEB pangas EE561010220068203017. Selgitusse lisage märksõna “Pärnu”.