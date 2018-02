Pärnu reformierakondlased valisid uue juhi

"Reformierakonnal oli viimastel kohalikel valimistel Pärnus kindlasti kõige tugevam kandideerijate nimekiri. Nüüd on aga alanud töö riigikogu valimiste võitmiseks ja meie trump ongi tegusad liikmed," kommenteeris Talviste. "Samuti on meil täita oluline koht linnavolikogu opositsioonis, kus me võitleme selle nimel, et koalitsioon arvestaks tulevikus rohkem meie sisuliste ja argumenteeritud ettepanekutega."