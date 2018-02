“Palju õnne, olete võitnud kodupuhastuse!”

Nii pöörduvad Goldstar Eesti OÜ müügiesindajad potentsiaalsete klientide poole telefonitsi. Paljud on avaldanud pahameelt selle üle, et ettevõte teeb tooteesitlusi ja aktiivset müügitööd eakate seas, kes ei pruugi tänapäeva müügistrateegiatest ega tehnoloogiatest hästi aru saada. Näiteks üks vanaproua, kellel käidi kodus toodet esitlemas ja kes tema lapselapse sõnade kohaselt ära räägiti, on 91aastane. Samuti kooruvad lugudest välja ebameeldivused ja takistused, mis kauba tagastamisel ette on tulnud.