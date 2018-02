Kontserdimaja lava saab esinejaid tulvil

Luuletaja Doris Kareva on kontserdi produtsendi Helen Erastuse sõnutsi juba 20 aastat kirjutanud raamatut Eesti kohanimedest. Homme saab värsket trükist kontserdimajast soetada. Tekstile on muusika loonud XII noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi autor ja peadirigendi assistent Rasmus Puur.

Erastuse selgitust mööda on teos nagu inimese elu: see algab, siis tulevad vead ja probleemid ning lõpuks toimub rahunemine. “Rasmus Puuri ja Doris Kareva teos on ajendatud Eesti vabaõhumuuseumis kootud vaibast,” rääkis Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks. Sama kinnitas Erastus: “Kõik keskendub vaibale.”