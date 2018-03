Põhja-Pärnumaal algavad taas kiviaja asulate otsingud

Uuringuid korraldav Tallinna ülikooli doktorant Kristjan Sander on sedalaadi otsinguid lähipiirkonnas juhtinud juba kolm aastat. “Varem oli Läänemaalt teada täpselt kaks kiviaja asulakohta. Mina olen nüüd mitukümmend juurde leidnud, see oli täiesti uurimata maa,” rääkis arheoloog. Täpsemalt on Sander viimaste aastate jooksul teinud seiret Läänemaal Nõva piirkonnas, Raplamaal Teenuse ja Vana-Vigala kandis ja nüüd jõudnud lõunasse, Hanila ja Lihula kanti.

“Kogu Eesti arheoloogia uurimis­seis on mitmes paigas lünklik: ei ole inimesi, kes sellega tegeleksid. Kui ma oma doktoritöö teemat valisin, otsisingi välja koha, kus kiviaja asustust oli kõige hõredamalt leitud,” avaldas Sander.

Eesmärk on leida piirkonnas kiviaja asulakohti ja tollase inimtegevuse materiaalseid jälgi. See tähendab, et otsitakse kivitöötluse jälgi, tule- ja kvartsikivi kilde ja üksikuid kiviesemeid. Selleks käiakse vabatahtlikega läbi muistseid rannamoodustisi.

“Umbes 7000 aastat vanad rannavallid on siiamaani looduses näha, nende äärest uurimegi,” selgitas Sander. “Kui varem käisin muinasrandu pidi, siis Lihula ja Kasari kõrgendikud võisid olla muistsed saared. Seal oli tõenäoliselt samasugune maastik nagu praegu Väinamerel, sealt otsimegi asustuse jälgi.”

Tänavuste otsingute piirkond on Sanderi jutu järgi väga vähe uuritud, asulakoht on leitud­ seni vaid Kasekülast, mistõttu tema hinnangul on suur lootus, et tänavugi huvitavaid leide lisandub. Kui neid ei leita, annab seegi kasulikku infot. “Selleks peab siis olema mingi põhjus, miks seal asulakohti ei ole,” nentis Sander.

Taas otsib Sander vabatahtlikke, kelle ülesanne oleks sisuliselt temaga koos looduses jalutada­. Kogu aprilli kestvale seirele ei ole huvilisi siiski palju vaja, piisaks kümmekonnast looduse- ja ajaloohuvilisest. “Garanteeritud on meeldivad jalutuskäigud­ varakevadises looduses,” sõnas arheoloog.