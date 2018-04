40 aastat tagasi

Halinga kolhoosis on piimatootmisega lood kehvad; need on tänavu halvemad kui mullu ning Halingas halvemad kui kusagil teises majandis. Veebruarikuus langes toodang aga nii madalale, et see on lehma jaoks lausa häbiasi – kitse moodi 3,5 kilogrammi piima päevas.