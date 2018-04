Pildid: Tammsaare kooli õpilased kohtusid Lottemaal Andrus Kivirähaga

Kiviräha loominguga on vene lapsed päris hästi tuttavad, sest paljud kirjaniku lasteraamatud on tõlgitud vene keelde ja tema jutte leidub õpikuteski. Ja kui öelda "Kaka ja kevad", teavad peaaegu kõik, millega on tegemist.

Kohtumispaigaks valiti Lottemaa seepärast, et Heiki Ernitsa ja Janno Põldma kõrval võib Lotte üheks isaks pidaga Kivirähkagi.

Teemapark pakkus lahkelt kasutamiseks Lotte maja, kus Tammsaare kooli 3.–7. keelekümblusklasside poolsada õpilast, saatjateks õpetajad Alla Vesselova ja Julia Reponen ning õppejuhataja Kristina Moissejenko, kirjanikuga kokku said.

Üle kahe tunni kestnud ürituse hakatuseks lugesid õpilased Kivirähki lastejutte, millest 3.a klassi emotsionaalsed lapsed esitasid "Konna musi" vene keeles. Seejärel etendasid 5. klassi õpilased näidendi "Vapper Keefir", mis viis vaatajad toiduainete maailma, kus vapper peategelane Keefir koos sõbra Poole Kilo Vorstiga päästab karmi Banaanikoore käest preili Hõbepaberi, sõbrustab Itaalia Makaronidega ja võitleb tühja Ketšupipudeliga.

Ülesastumiste lõppedes valis kirjanik õpilastest lemmikud. Nendeks said 5.k klassi õpilane Triin Tohver, kes mängis lavastuses peaosalist Keefirit, ja 7.k klassi õpilane Anna-Maria Pogrebnaja, kes luges lastejuttu "Tark padi".

Esinemised vaadatud-kuulatud, said õpilased rühmaülesandeks teha Lottemaa põnevatest kohtadest fotoreportaaž, millest hiljem koolis näitus tehakse.

Kohtumise lõpetas vestlusring, mille küsimused olid õpilastel vastaja tarvis juba enne kirja pannud, kuid soovijad said kirjanikult pärida otsegi. Näiteks uurida, mis on tema lemmiktegevus või mida ta kardab; kust tulevad kirjutamisideed ja kuidas sünnivad lood, kus tegelasteks Kaka ja Kevad. Selgus, et kirjanikku heidutab veri ja eriti vereproovi võtmine. Ning et kui haldjatest ja päkapikkudest on kirjutatud juba küllalt, aga näiteks kakast või keefirist väga vähe, siis suuresti see panigi neid juttude tegelasteks võtma.

Et kirjaniku vahetu ja siiras suhtlus ärgitas õpilasi aina uusi küsimusi esitama, oleks kohtumine kindlasti veel pikalt kestnud. Küll said kõik enne lahkuminekut end pildistada koos Eesti ühe tunnustatuma kirjanikuga, teha selfi või paluda kirjanikult autogrammi.

Tagasiteel bussis arutasid õpilased, et need kuulsused on päris toredad, pole uhked – täitsa tavalised inimesed.