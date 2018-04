Olaf Esna pälvis muinsuskaitse seltsi medali

“Olaf Esna on aastakümneid jõudu säästmata töötanud Pärnu muinsuskaitse seltsis – seltsi algusaegadest tänapäevani välja. Ta on teinud väga tublit tööd Pärnu linna ja maakonna ajaloo tutvustamisel, on nii pärnakatele kui Pärnu külalistele tuvustanud linnas toimunud sündmusi ja siinseid ehitisi,” lausus Eesti muinsuskaitse seltsi aseesimees Helle Solnask.