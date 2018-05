Pärnu loodab Rüütli platsi suve hakuks ümber ristida

Linnavolikogu nõuniku Erik Reinholdi sõnutsi vaatab taotluse läbi kohanimenõukogu ja otsustab, kas väljakule uue nime andmine on kohanimeseadusega kooskõlas. „Rüütli platsi renoveerimistööde tähtaeg on 18. juunil. Loodetavasti on selleks ajaks ministrilt jaatav vastus käes ja volikogu saab 21. juuni volikogus nime muutmise vormistada,” märkis volikogu nõunik.