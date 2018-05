Kohus mõistis mehe abikaasa tapmises ja alaealise vägistamiskatses süüdi

Kohtunik Anu Tammeniit küsis Dulinetsilt, kas otsus on talle arusaadav. Mees noogutas.

Tapetu tütar sõnas vahetult pärast kohtuotsuse kuulutamist, et kartis väiksemat karistust, kuid otsus tundub õiglane.

Prokurör Gardi Andersoni arvates on Dulinetsile mõistetud karistus küllaldane, mistõttu ta ei plaani kohtuotsust edasi kaevata. “Kohus luges küll kergema karistuse raskemaga kaetuks, aga minu hinnangul on see süüteole vastav,” lausus Anderson.