Lustisõidu ajalugu Pärnus: tiiburid Riiga ja laiaks litsutud Printsess

Läinud reedel avas pidulikult hoo­aja Pärnu Cruises, mis tahab pak­kuda pärnakatele ja suvevõõrastele lõbusõitu jõel ja lahel. Mootorlaeval on kaks ­sise- ja välistekki ning taasiseseisvusajal on see tõesti suurim alus, mis viib huvilised avastama Pärnut jõelt ja merelt.