Lihula liinidel hakkavad sõitma pärnaõitega bussid

AS GoBus võtab alltöövõtjana reisijaid vedama senini neid liine teenindanid Lihula perefirma AS L&L, kuid et liinimuudatused on erinevad ja suured, soovitab ühitrsanpordikeskuse vanemlogistik sõitasoovijatel uue graafikuga infoportaalides või küsida infot telefonitsi.