60 aastat tagasi

Suured tellimused on täita Pärnu puidu- ja mööblitööstusel. On valminud füüsika- ja keemiakabineti sisustus, lõpetamisel on õpetajate toa ja raamatukogu mööbel. Nendel päevadel alustatakse tahvlite tegemist. Seni takistas seda ­linoleumipuudus, kuid nüüd on sellestki murest üle saadud.