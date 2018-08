40 aastat tagasi

Siin on hubane supelrand ja laagripaik, kus alati võib kohata rohkesti autoturiste. Väärib märkimist seegi, et Valgerand on Pärnu kõrval Baltikumis teine supelrand, mille plaaž avaneb lõunasse ja on põhjast kaitstud tiheda metsaga. Plaaži pikkus on ligemale neli kilomeetrit – pindalalt aga ületab ta Pärnu plaaži mitmekordselt.