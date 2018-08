60 aastat tagasi

Ka “Võidu” kalurid on pidevalt olnud sügispüügil. Tublit tööd on teinud Andres Ülema paatkond, kes läks välja esimesena. Nemad on riigile müünud sügispüügist üle tonni räime ja ­kilu. Konstantin Ülema paatkond on püüdnud üle paarisaja kilogrammi kilu. Hiljuti sõitis merele ka Jaan Paalbergi paatkond ning temagi teatas saagi üleandmisest.