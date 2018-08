Tikud, sool ja kalender 1.

Laatade kohta Eestis on andmeid juba 15. sajandist, mil neid korraldati linnades ja alevites. 18. sajandi teisel poolel hakkasid ­talumehed oma saadusi müüma laatadel. 19. sajandil tekkisid ­talurahvalaadad, osa neist olid spetsiifilised nagu hobuse-, ­looma-, lina-, kalalaadad. Suurematel laatadel oli eelpäev ehk ­potilaat, kus müüdi savinõusid ja muud pudukaupa.

Näiteks on 1847. aasta “Kalendris ehk Täht-ramatus” kirjas, et heinakuu (juuli) 20. kuu­päeval algab Pärnus kolm nädalat kestev saksalaat (jaarmark), mihklikuu (september) 18. päeval on laat Audru mõisas.