Mirell Põlma: Juubelihõnguline keelepiibel üllatab

Rõõm näha, et äsja ilmunud ja koos Eesti Vabariigiga 100 aasta juubelit tähistav “Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018” käib ajaga kaasas. Lausa niivõrd, et sinna on jõudnud suur hulk moodsaid, päevakohaseid ja juba tarvitusel sõnu ning seni toorlaenuna kasutusel olnud üllitised on leidnud omakeelse vaste.