Pärnus on lastud liugu igal ajal

Eestlasedki ei jäänud naabritest selles valdkonnas maha ja Iru linnusest on arheoloogid leidnud hobuse sääreluust valmistatud uisu katkendi. Esimesed teadaolevad kiiruisutamise võistlused toimusid 16. sajandil Friisimaal. Eestisse jõudsid sellised ettevõtmised ajanihkega, aga Tallinnas kasutati uisutamiseks Schnelli tiiki ja Postimehes on kirjas, et 1892 korraldati seal juba uiskudel võiduajamisi, millest võtsid osa naisedki. Tartus asus uisutee Emajõel Kivisilla lähedal 1900. aastal.