Pärnus on legende kaotatud, taas leitud ja uusi loodud

Aga põgusast küsitlusest 20–30aastaste pärnakate hulgas selgus, et seda lõbusat kuninga hobuseraua lugu kodulinnas enam ei teatagi. Võib-olla see­pärast, et olla kindlaks tehtud: ­nimetatud kabjaraud pärineb 19. sajandist ja on ersats. Ometi ei muuda see olematuks lõbusat lugu siin kuningat kandnud ja oma kabjaraua kaotanud hobusest, kelle sepis-sussi on 318 aastat reliikviana alles hoitud.